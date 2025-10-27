Dos años de prisión para el acusado de herir a otro hombre con un vaso en un local de Salesas El alto tribunal declara a L.B.P.F. autor de un delito de lesiones

La Audiencia Provincial de Salamanca ha impuesto dos años de prisión a un varón de origen dominicano por propinar un botellazo a otro hombre durante una riña tumultuaria en un bar de Salesas. El alto tribunal declara a L.B.P.F. autor de un delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron el 1 de enero, durante las celebraciones de Nochevieja y de Año Nuevo, y como consecuencia de la agresión el afectado sufrió un corte en la cabeza que requirió varios puntos de sutura y le dejó una cicatriz visible en el rostro. El juicio tuvo lugar el pasado día 20.

El tribunal salmantino le condena como autor responsable de un delito de lesiones con objeto

peligroso, con la concurrencia de la atenuante analógica de embriaguez, y le impone la pena de prisión de dos años y aque indemnice al afectado en la cantidad total de 6.430 euros.

El acusado, nacido en República Dominicana, cuya situación administrativa en España no consta, carece de antecedentes. Declara probado el tribunal que sobre las 09:00 horas del día 1 de enero de 2024, el perjudicado se encontraba junto con otros familiares en el local 'Rancho Bar' de la calle Pinzones de Salamanca, al igual que el acusado, que estaba en compañía de su hermano.

En un momento dado se inició una discusión, pasando de las palabras a las manos, durante el curso de la cual, el acusado con la intención de menoscabar la integridad física del otro varón, le golpeó en la cabeza con un vaso de cristal que aquel portaba, llegando a romperse.

Como consecuencia de referido golpe, ls víctima sufrió herida incisa en región frontoparietal izquierda, requiriendo para su curación tratamiento quirúrgico consistente en cuatro puntos de sutura, tardando en curar diez días de perjuicio básico, quedándole como consecuencia de dicha lesión una cicatriz queloidea en la parte superior frontal izquierda muy próxima al cabello que fue valorada como perjuicio estético de grado moderado con siete puntos en el informe médico forense, siendo en el momento actual dicha cicatriz apenas perceptible

y de escasa relevancia estética.

El acusado había consumido una abundante cantidad de bebidas alcohólicas durante toda la noche, provocando que tuviera en parte disminuidas sus facultades volitivas y su capacidad de autocontrol en el momento de los hechos.

El establecimiento sufrió diversos desperfectos en vasos vajilla, taburetes, etc. durante la pelea,

no reclamando por ello su titular.