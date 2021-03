Dos años de cárcel para el salmantino que difundió una foto de su ‘ex’ desnuda

El salmantino juzgado el pasado día 2 acusado de fotografiar a su expareja sentimental cuando se encontraba semidesnuda, en la cama dormida y difundir después la fotografía a través de Whatsapp, todo ello sin su consentimiento, ha sido condenado a una pena de dos años de prisión, además del alejamiento que se le había sido impuesto como consecuencia de la denuncia.

Así lo informaron fuentes del caso a LA GACETA, que señalan que la sentencia del Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca notificada a las partes a principios de semana todavía no es firme y contra la misma cabe recurso.

El acusado, T.R.J., se enfrentaba a una condena de hasta 5 años de prisión que le pedía la letrada de la acusación particular. No obstante, con la sentencia -al no superar los dos años y carecer de antecedentes- es más que probable la suspensión de la pena, de manera que no llegue a ingresar en prisión.

En su escrito de calificación provisional señalaba el fiscal que los hechos tuvieron lugar el 21 de julio de 2019. El acusado había pasado la noche con su expareja, pocos días después de haber acabado la relación sentimental que les unía y encontrándose en el domicilio del barrio de Capuchinos que ambos habían compartido.

Fue entonces cuando el acusado aprovechó, prosigue el fiscal, para hacerle una fotografía semidesnuda, en la cama dormida y sin su consentimiento que cuatro días después envió a a la madre de la perjudicada, y al día siguiente a una amiga de ambas, a través de Whatsapp.

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha condenado a dos años de prisión a T.R.J. por el delito de revelación y descubrimiento de secretos del que le acusaba el Ministerio Fiscal, delito para el que el Código Penal establece penas de prisión de 1 a 4 años o de multa de 12 a 24 meses por la vulneración de la intimidad de otra persona sin su consentimiento.