Directo a prisión tras dos fugas de película en Salamanca en apenas dos meses, la última borracho

El conductor detenido en febrero tras protagonizar una fuga de película en el barrio de San José tras la que acabó entregándose a las Fuerzas de Seguridad, S.A.C.M., volvió a ser detenido este miércoles tras saltarse un control de la Guardia Civil y tratar de ocultarse en El Encinar, donde fue arrestado por los agentes. El individuo, vecino de Alba de Tormes, fue arrestado en esta ocasión por delitos de resistencia y atentado a los agentes de la autoridad, así como por conducción temeraria y un delito contra la seguridad vial. En las pruebas de alcoholemia arrojó dos tasas de 0,98 y 0,80mg/l de alcohol en aire espirado, es decir excedía en cuatro la tasa permitida. Tras pasar a disposición judicial y tras el informe de la fiscal de guardia, el detenido ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según han informado fuentes del caso a LA GACETA, los hechos tuvieron lugar este miércoles. El conductor se topó con un control de la Guardia Civil en una de las carreteras del alfoz de la provincia y, lejos de detenerse, decidió saltárselo, iniciándose entonces una persecución en dirección a Alba.

A pesar de que las patrullas iban en todo momento con las señales acústicas y luminosas, el conductor continuó con su marcha a toda velocidad y saltándose las normas de circulación, hasta llegar a la urbanización El Encinar (Terradillos), donde al parecer trató de ocultarse en casa de un allegado, a la que no llegó a entrar y fue arrestado por los agentes.

Su detención se produjo tras un forcejeo con los guardias, pese a lo que lograron reducirle y se lo llevaron detenido a los calabozos de la Guardia Civil.

Tras pasar allí la noche, este jueves por la mañana pasó a disposición del Juzgado de Guardia. De nuevo y al igual que en su declaración por la detención de febrero, el acusado aseguró que había salido corriendo “porque se asustó”. Dijo que no había visto las señales que le hacían los agentes y a preguntas del juez de cómo era posible que no se hubiera dado cuenta, manifestó: “Ellos iban detrás y yo miro para adelante cuando conduzco”.

Ante la gravedad de los hechos, la fiscal solicitó su ingreso en prisión, principalmente porque existe un importante riesgo de reiteración delictiva al contar con un antecedente muy próximo por hechos muy similares. Por su parte, la defensa solicitó su puesta en libertad provisional al entender que no hay riesgo de destrucción de pruebas y por la anterior detención no hay sentencia y podría no ser condenado.

El magistrado de guardia aceptó las tesis de la fiscal y ordenó su ingreso inmediato en prisión provisional.