Diez años y medio para el preso de Topas que le provocó un aborto a su pareja tras una paliza

Un vecino de Valladolid que a finales del mes de mayo de 2019 provocó un aborto a su pareja de una paliza, y que incluso la obligó a maquillarse antes de acudir al hospital para enmascarar la agresión, se ha conformado con una pena de 10,5 años de cárcel, en lugar de los 22 que le pedía la acusación pública, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Los hechos, por los que continúa ingresado en la prisión de Topas, se produjeron en la tarde del 29 de mayo del pasado año 2019, cuando la gestante, de 31 años de edad, ingresó en el Hospital Clínico Universitario, donde fue atendida al sufrir un aborto.

LA VÍCTIMA ESTÁ ILOCALIZABLE

Lo llamativo del caso es que su exnovia figura en la causa como acusación particular y no ha podido ser localizada, ya que vive en Sevilla, por lo que su representante legal, que no ha podido contactar con ella para conocer si refrenda también la conformidad, se verá obligado a acudir a la sala para mantener su petición de 21 años de cárcel y una indemnización de 51.696 euros.