Detenido un indigente en patinete por intimidar reiteradamente a una persona en un supermercado salmantino

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca detuvieron el pasado viernes 10 de abril a un varón que se movía en un patinete eléctrico y que intimidó en varias ocasiones a una persona a la salida de un supermercado de la capital salmantina.

El varón le había seguido desde momentos después de salir de su domicilio, el cual ya le había solicitado un cigarro y algo de dinero, a lo que le contestó que no tenía tabaco y que no podía darle dinero porque llevaba poco. El varón le siguió hasta el establecimiento comercial y cuando salió de hacer la compra, observó que le estaba esperando fuera alejado unos metros de la salida, por lo cual la víctima volvió a entrar en el establecimiento. Esperó un rato y salió nuevamente a la calle para dirigirse a su domicilio, y fue instantes después cuando se le volvió a acercar y le pidió otra vez tabaco y dinero, a la vez que introducía una de las manos en el bolsillo de su chaqueta haciéndole ver que tenía algún arma dentro que iba a usar si no le daba lo que estaba pidiendo. Al mismo tiempo le decía “al final vamos a tener problemas, con el buen rollo que teníamos”.” Ante el temor de que le pudiera hace algo y con el fin de que le dejara en paz le entregó cuatro euros. La víctima se asustó tanto que volvió a entrar en la tienda, y allí esperó hasta que vio que este individuo se había marchado.

Los agentes, al ver al individuo que coincide con las características aportadas por la víctima y que iba desplazándose en un patinete, proceden a su identificación y entre sus pertenencias encontraron en uno de sus bolsillos las cuatro monedas de euro. Procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales. Al autor de los hechos le constan varias detenciones anteriores por hechos similares, siendo un total de dieciocho detenciones.

La víctima se personó en dependencias policiales para realizar la correspondiente denuncia, acto en el que reconoció fotográficamente, mediante la correspondiente acta de reconocimiento fotográfico realizada, al varón detenido como el autor de los hechos denunciados. Una vez realizados todos los trámites pertinentes, el detenido fue puesto en libertad, decretada por el Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.