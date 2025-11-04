Detenido por robar en un vehículo en Huerta Otea tras romper el cristal con una piedra Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 31 de octubre

La Gaceta Salamanca Martes, 4 de noviembre 2025, 08:41

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de cometer un delito contra el patrimonio después de que la madrugada del pasado día 31 de octubre, un informante comunicase por vía telefónica que una persona había intentado fracturar la ventanilla de un vehículo estacionado en la zona de Huerta Otea, y que le estaba siguiendo por una calle cercana a la del lugar de los hechos, a la vez que facilitaba características físicas y de vestimenta del autor.

A la llegada de los agentes, se entrevistaron con el alertante, el cual manifestó que iba paseando y observó como un varón con una piedra había golpeado el cristal de un vehículo mientras enfocaba con una linterna hacia su interior.

Indicó también la dirección por la que se había ido el varón, localizándolo en una calle cercana, cuyas características físicas y de vestimenta facilitadas coincidían, por lo que procedieron a su interceptación.

En el registro de seguridad realizado al autor de los hechos, se localizan entre los efectos que llevaba útiles para la comisión de robos en vehículos, tales como una linterna y guantes de látex, así como dos pares de auriculares inalámbricos, de colores azul y blanco y unas gafas.

Por parte de la Policía, se realizó una requisa por la zona detectando en una calle adyacente un vehículo con la ventanilla del copiloto fracturada y con el interior del habitáculo revuelto, manifestando posteriormente la propietaria que le faltan un par de auriculares inalámbricos de color azul y blanco que reconoció como de su propiedad y que además le falta del vehículo una mochila con documentación y unas gafas no siendo las intervenidas al varón. También localizan los agentes otro vehículo con un fuerte golpe en la ventanilla del copiloto, sin llegar a estar fracturada.

Por todo ello, y al entender los agentes que se encontraban ante la comisión de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo procedieron a su detención, comprobando los agentes que le constan numerosos antecedentes por hechos similares.

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al juzgado en funciones de guardia.

Temas

Policía Nacional