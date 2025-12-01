Detenido un hombre tras sustraer una cartera de un vehículo y cometer un robo violento en un bar de Salamanca Sustrajo una cartera de un coche y después agredió al gerente de un bar para llevarse el dinero de la caja

Elena Martín Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de cometer dos delitos contra el patrimonio: un hurto en un vehículo y un robo con violencia en un bar del centro de Salamanca.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de noviembre, cuando una mujer denunció que, mientras descargaba varios efectos de su coche en la calle Lucero, un individuo había aprovechado que no había activado el cierre centralizado para sustraerle la cartera, que contenía documentación y un billete de cinco euros. La denunciante observó cómo un hombre con mochila verde salía del vehículo con su bolso y facilitó a los agentes las características del autor.

Mientras la Policía buscaba al sospechoso en las inmediaciones, recibieron otro aviso: el propietario de un bar en la Gran Vía había sido víctima de un robo con violencia. Según relató, un hombre accedió a la barra, abrió la caja registradora y sustrajo cien euros en billetes de veinte. Al intentar retener al autor, el propietario sufrió lesiones durante el forcejeo.

La coincidencia de las descripciones permitió a los agentes identificar al sospechoso en calles cercanas. Durante la inspección se le encontraron cinco billetes de veinte euros y un billete de cinco, reconociendo de manera espontánea que procedían tanto de la cartera como del bar. La cartera fue recuperada en las inmediaciones.

El hombre fue detenido por un delito de hurto y otro de robo con violencia e intimidación, trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del juzgado de guardia.