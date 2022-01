Detenido en Salamanca un pedófilo que engañaba a menores para obtener imágenes pornográficas y venderlas en internet

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un individuo por vender “packs” de archivos de pornografía infantil a través de Internet. El arrestado obtenía el material pornográfico directamente de los propios menores, quienes se lo facilitaban a través de una conocida red social engañados mediante técnicas de child grooming, o bien en foros de pedófilos de la Dark Web. Los archivos distribuidos -muchos de ellos inéditos- eran organizados en lotes y vendidos a pedófilos, a un precio que oscilaba entre los 45 y los 150 euros en función del volumen demandado. La investigación se inició gracias a las denuncias de ciudadanos, organizaciones internacionales de protección a la infancia y varias empresas digitales a través del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es.

Las pesquisas se iniciaron gracias a un email recibido en este correo electrónico que la Policía Nacional pone a disposición a disposición de los ciudadanos para que puedan denunciar cualquier contenido de esta índole que localice. La denuncia provenía de una empresa que administra un dominio tras detectar que un usuario había subido a dicha página web 374 imágenes, todas ellas calificadas inequívocamente como material de explotación sexual de menores, en modo “público”, y cuya dirección IP lo ubicaba en España. Las investigaciones continuaron y la misma empresa comunicó la comisión de nuevos hechos de idéntica naturaleza en la referida web. En esta ocasión se trataba de 64 imágenes, la mayor parte de ellas catalogadas como material pornográfico infantil, subidas por otro perfil que también anunciaba la venta de material sexual de todas las edades.

De forma paralela, la Embajada de EEUU en España comunicó a los agentes la existencia de conexiones de Internet en nuestro país, desde las que se estaría distribuyendo material de abuso sexual infantil. Concretamente, se notificaron cuatro denuncias formuladas el National Centre for Missing and Exploited Children (NEMEC) en las que informaban sobre la actividad delictiva llevada a cabo en diferentes plataformas por cuatro usuarios. A pesar de que no parecían estar relacionados -puesto que las geolocalizaciones de sus direcciones IP eran diferentes- habían subido a la red varios archivos en los que aparecían menores de edad siendo víctimas de abusos sexuales.

Por otro lado, los investigadores recibieron la denuncia de una conocida empresa online de compraventa por la que informaban de que habían detectado actividad ilícita en sus servicios. Se trataba de un usuario que subía anuncios en los que ofertaba imágenes y vídeos con contenido de explotación sexual infantil a cambio de dinero, concretamente 45 euros. Uno de sus anuncios había sido listado hasta 2.373 veces, lo que hace referencia a las ocasiones en las que se muestra el anuncio (bien en el listado de resultados de una búsqueda o bien por haber accedido a él). Este hecho provocó la recepción de numerosas denuncias por parte de ciudadanos, a través del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es, poniendo en conocimiento de los agentes la existencia del anuncio en dicha plataforma.