Detenido en La Platina por atacar con un cuchillo a sus compañeros de piso

“Os voy a matar, si tengo que ir a la cárcel voy, a ti y a tu novia os voy a matar, hijos de puta”. En la denuncia que interpuso ante la Policía Nacional el varón herido en el altercado, manifestó haber recibido este tipo de amenazas por parte de su compañero de piso, con el que vive desde hace ya más de cuatro años.

En el momento de presentar la denuncia le acompañaban su novia y el tercer compañero de piso, quien presuntamente cogió el cuchillo que a punto estuvo de impactarles. Hacia éste, señaló el denunciante, R.Y. también lanzó amenazas porque según decía “le había fallado”, intimidaciones tales como: “Me has fallado, no eres hombre, si no es hoy porque voy como voy, mañana u otro día os reviento y me cargo la casa”, llegó a decirle.

Según precisan las fuentes, el cuchillo presuntamente empleado y que ha sido intervenido por los agentes tiene una hoja de 17,5 centímetros y una longitud total de 29 centímetros.