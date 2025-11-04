Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículo recuperado por los agentes. GUARDIA CIVIL

Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal

El vehículo ha sido incautado para su entrega a su legítimo propietario

M. C.

SALAMANCA

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

Guardias Civiles de la USECIC de Salamanca han detenido a un hombre de 34 años después de ser interceptado en Carbajosa de la Sagrada al volante de un vehículo sustraído en Portugal, según ha informado la Comandancia.

La intervención se enmarca dentro de los dispositivos de prevención de la delincuencia que la Guardia Civil mantiene activos en el alfoz de Salamanca. Durante uno de estos controles, los agentes dieron el alto a un BMW X1, comprobando que el turismo figuraba como robado en el país vecino.

El conductor, de nacionalidad española, fue detenido como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo y el coche fue incautado para su entrega a su legítimo propietario.

Este tipo de operativos tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana en los accesos a la capital y dificultar la circulación de vehículos robados o implicados en actividades delictivas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  2. 2 Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo
  3. 3 El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
  4. 4 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  5. 5 Más de 20 años a la espera de un derribo que no termina de llegar en la avenida de Lasalle
  6. 6 El milagro de volver a nacer gracias a un trasplante de una estudiante italiana matriculada en la Universidad
  7. 7 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  8. 8 Sanidad quiere que los padres acompañen al niño al quirófano y el Hospital ya aplica su propio protocolo
  9. 9 Ampliación de servicios en el bus metropolitano: la Junta suma 24 nuevas expediciones
  10. 10 Una pajera en llamas moviliza a los Bomberos a una finca entre Sando y Santa María de Sando

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal

Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal