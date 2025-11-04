Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal El vehículo ha sido incautado para su entrega a su legítimo propietario

M. C. SALAMANCA Martes, 4 de noviembre 2025, 18:28

Guardias Civiles de la USECIC de Salamanca han detenido a un hombre de 34 años después de ser interceptado en Carbajosa de la Sagrada al volante de un vehículo sustraído en Portugal, según ha informado la Comandancia.

La intervención se enmarca dentro de los dispositivos de prevención de la delincuencia que la Guardia Civil mantiene activos en el alfoz de Salamanca. Durante uno de estos controles, los agentes dieron el alto a un BMW X1, comprobando que el turismo figuraba como robado en el país vecino.

El conductor, de nacionalidad española, fue detenido como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo y el coche fue incautado para su entrega a su legítimo propietario.

Este tipo de operativos tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana en los accesos a la capital y dificultar la circulación de vehículos robados o implicados en actividades delictivas.