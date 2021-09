Detenida por amenazar de muerte al hombre que la había denunciado por sacarle una navaja días antes del juicio

La Policía Nacional ha vuelto a detener a una vieja conocida, M.A.P.R., conocida como ‘Anita’ o ‘La Rubia’, por un delito de amenazas. La arrestada, que acumula 21 antecedentes, es una habitual de la plaza de Julián Sánchez El Charro, el parque San Francisco y otras zonas frecuentadas por indigentes.

Según ha podido saber LA GACETA, la víctima , un varón de 53 años denunció en Comisaría de Policía que el pasado 31 de agosto, cuando se encontraba sentado en un parque de la avenida de Comuneros le había amenazado una mujer, en estado ebrio y con la que tiene un juicio pendiente. Según dijo, le insultó y, en presencia de otros usuarios del parque, le dijo: “Cuando paseo el juicio, os voy a matar a ti y a tu mujer”. Tras dar aviso a la Policía Nacional y a su mujer de lo que acababa de ocurrir, se fue a su casa, momento en el que la mujer cogió una navaja y salió corriendo tras él al tiempo que seguía amenazándole, llegando a rasgarle la camiseta que vestía en ese momento.

Los agentes comprobaron que efectivamente el denunciante tiene un juicio pendiente con la mujer que presuntamente le amenazó por unos hechos ocurridos el pasado mes de junio en de la plaza de Julián Sánchez El Charro, cuando se encontraba con un amigo y supuestamente ‘La Rubia’ se acercó a ellos y le dijo al denunciante: “Oye, págale a mi amigo 50 euros que me los debe”. El acompañante del denunciante le dijo que no le debía nada y no tenía por qué darle los 50 euros, tras lo que ella también sacó una navaja y les amenazó, aunque en aquella ocasión pudo quitarle el arma y evitar ser agredido. También ese día le dijo ella que “ya lo pillaría por detrás otro día”.

Este jueves, M.A.P.R. se personó en dependencias policiales para interesarse por el motivo por el que la estaban buscando, momento en el que los agentes procedieron a su detención. Tras pasar el resto del día y la noche en el calabozo policial, la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número Cuatro, en funciones de guardia, donde aseguró que no sabe ni quién la ha denunciado, ni dónde está el parque donde supuestamente sucedieron los hechos. Tras ello, la mujer quedó en libertad provisional.