Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca El hombre asegura que la mujer se subió al vehículo pese a haber acordado que no habría pago. Tras parar en un paraje e iniciar los actos sexuales, ella cogió el dinero de su cartera y huyó. La presunta ladrona ha sido detenida en las últimas horas tras haber sido puesta en busca

M. C. SALAMANCA Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:05 Comenta Compartir

Una mujer ha sido detenida acusada de robar 120 euros a un conductor al que abordó en plena calzada mientras se ofrecía para mantener relaciones sexuales. La arrestada, con problemas de drogadicción se encontraba en busca por un presunto delito de hurto tras la denuncia del perjudicado y su posterior ratificación en sede judicial. Tras ser arrestada en las últimas horas, este sábado por la mañana ha sido puesta a disposición del Juzgado de Guardia, y ha quedado en libertad provisional.

Según ha podido saber LA GACETA, el denunciante relató en su momento que conducía por Salamanca cuando observó a una mujer en mitad de la calzada haciendo gestos claros de ofrecimiento sexual. Ante la situación, detuvo el vehículo y habló con ella.

El hombre explicó que, antes de que la mujer entrara en el coche, le dejó claro que no podía pagar porque no llevaba dinero encima. Pese a ello, ella se subió igualmente y ambos se desplazaron a un paraje apartado de la zona. Según su testimonio, él llevaba en el maletero una manta «para estas cosas», que extendieron en el suelo antes de iniciar el encuentro sexual.

En un momento dado, siempre según el relato del perjudicado, la mujer cogió los 120 euros que llevaba en su cartera y salió corriendo sin que él pudiera alcanzarla. El varón acudió después a denunciar los hechos ante las autoridades, aportando descripción de la supuesta ladrona y las circunstancias en las que habían tenido lugar los hechos.

Según ha podido saber este diario, las pesquisas policiales han permitido localizar y detener a la presunta autora de los hechos en las últimas horas.

Tras ser puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Salamanca, en funciones de guardia, este sábado por la mañana, la autoridad judicial ha acordado su puesta en libertad provisional mientras continúa la tramitación de la causa por un presunto delito de hurto.