Detenida en Salamanca por amenazar con una navaja a un conocido para reclamarle una deuda de 50 euros: “Te voy a pinchar”

Una mujer ha sido arrestada por la Policía Nacional como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación por sacar una navaja a un hombre que supuestamente debía dinero: “O me pagas los 50 euros o te pincho”.

Los hechos sucedieron, informa la Policía, en la plaza Julián Sánchez El Charro cuando la mujer intimidó a un hombre al que conoce por frecuentar ese lugar y le exigió que le pagara a un amigo suyo 50 euros, pues este a su vez se lo debía a ella. Al mismo tiempo, le amenazó y le dijo que si no se los pagaba “le iba a pinchar” y que ya lo sorprendería por detrás cualquier otro día.

La víctima denunció lo ocurrido por temor a que la mujer llevara a cabo sus amenazas y explicó que por suerte pudo quitarle la navaja, sin resultar agredido. De la misma forma, no llegó a darle dinero alguno pues al exigirle el pago este le respondió que no debía nada y que no tenía ninguna deuda, por lo que no le iba a dar los 50 euros.

Tras conocer los hechos, una patrulla de la Policía Nacional localizó a la mujer en la plaza de Gabriel y Galán y la arrestó como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación. Le constan varias detenciones anteriores, así como reclamaciones cesadas.