Detenida una asesora financiera por estafar a sus clientes más de 122.000 €, también de Salamanca La arrestada en Valladolid usó datos personales para solicitar préstamos y créditos | La investigación sigue abierta y se estima que el número de afectados podría incrementarse

Una mujer ha sido detenida por los agentes de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Presteda' como presunta autora de múltiples delitos cometidos entre los años 2021 y 2025. En concreto, se le imputan delitos de usurpación de estado civil, estafa, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos, administración desleal y apropiación indebida, todos ellos con el agravante de abuso de confianza profesional. Entre las víctimas se ha localizado al menos una de Salamanca.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación se inició a raíz de varias denuncias en distintos puestos de la demarcación territorial de la Guardia Civil que alertaron de posibles irregularidades en operaciones financieras. Tras el «análisis exhaustivo» de la documentación recopilada, los investigadores determinaron que el importe total estafado supera los 122.000 euros.

Su 'modus operandi'

La detenida, que ejercía como asesora financiera, habría utilizado los documentos personales de identidad de varios de sus clientes—obtenidos durante la prestación de servicios profesionales— para solicitar préstamos personales y líneas de crédito a nombre de ellos, sin su conocimiento ni consentimiento.

Las víctimas, en su mayoría trabajadores autónomos, comenzaron a detectar la estafa al recibir notificaciones bancarias y reportes crediticios con deudas que no habían contraído.

Las mismas fuentes han asegurado que esta situación ha generado «graves perjuicios económicos», reclamaciones por parte de entidades financieras y daños en la reputación crediticia de los afectados ya que algunos han sido incluidos en el fichero ASNEF (Asociación nacional de Establecimientos Financieros de crédito).

La investigación continúa abierta y se estima que el número de afectados podría incrementarse, dado que existen indicios de que se habrían formalizado múltiples préstamos irregulares bajo el mismo patrón de actuación.