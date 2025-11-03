Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Guardia Civil trabaja con un ordenador. ARCHIVO

Detenida una asesora financiera por estafar a sus clientes más de 122.000 €, también de Salamanca

La arrestada en Valladolid usó datos personales para solicitar préstamos y créditos | La investigación sigue abierta y se estima que el número de afectados podría incrementarse

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:15

Comenta

Una mujer ha sido detenida por los agentes de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Presteda' como presunta autora de múltiples delitos cometidos entre los años 2021 y 2025. En concreto, se le imputan delitos de usurpación de estado civil, estafa, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos, administración desleal y apropiación indebida, todos ellos con el agravante de abuso de confianza profesional. Entre las víctimas se ha localizado al menos una de Salamanca.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación se inició a raíz de varias denuncias en distintos puestos de la demarcación territorial de la Guardia Civil que alertaron de posibles irregularidades en operaciones financieras. Tras el «análisis exhaustivo» de la documentación recopilada, los investigadores determinaron que el importe total estafado supera los 122.000 euros.

Su 'modus operandi'

La detenida, que ejercía como asesora financiera, habría utilizado los documentos personales de identidad de varios de sus clientes—obtenidos durante la prestación de servicios profesionales— para solicitar préstamos personales y líneas de crédito a nombre de ellos, sin su conocimiento ni consentimiento.

Las víctimas, en su mayoría trabajadores autónomos, comenzaron a detectar la estafa al recibir notificaciones bancarias y reportes crediticios con deudas que no habían contraído.

Las mismas fuentes han asegurado que esta situación ha generado «graves perjuicios económicos», reclamaciones por parte de entidades financieras y daños en la reputación crediticia de los afectados ya que algunos han sido incluidos en el fichero ASNEF (Asociación nacional de Establecimientos Financieros de crédito).

La investigación continúa abierta y se estima que el número de afectados podría incrementarse, dado que existen indicios de que se habrían formalizado múltiples préstamos irregulares bajo el mismo patrón de actuación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Culinarium llega a Salamanca para revolucionar el mundo de la cocina
  2. 2 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  3. 3 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  4. 4 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  5. 5 «Cuando me jubilé, hice la promesa de ayudar al que lo necesitara mientras tuviera fuerza»
  6. 6 Recuerdos deportivos del Botánico
  7. 7 El Salamanca UDS se reencuentra con el Helmántico y con la victoria (2-0)
  8. 8 Herida una joven de 17 años tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en la avenida de París
  9. 9 El gran abeto volverá a deslumbrar en la Plaza esta Navidad
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 2 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenida una asesora financiera por estafar a sus clientes más de 122.000 €, también de Salamanca

Detenida una asesora financiera por estafar a sus clientes más de 122.000 €, también de Salamanca