Un agente de la Guardia Civil, con medicamentos incautados dentro de la operación 'Grecofar'. DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Desarticulada una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet con detenidos en Salamanca

La operación 'Grecofar' también se ha saldado con arrestos en otras provincias como Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Santander, Valencia y Vizcaya

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:08

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Grecofar', ha detenido a 22 personas pertenecientes a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet, adquiridos mediante recetas falsas.

La investigación reveló que estos medicamentos eran comúnmente utilizados en el consumo de drogas. A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

La operación se inició tras la aprehensión de una gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de Benavente (Zamora). Los agentes realizaron gestiones para rastrear la procedencia de los medicamentos y comprobar la legalidad de las recetas utilizadas para su dispensación.

Se determinó que los fármacos provenían de recetas electrónicas privadas emitidas por un mismo profesional sanitario. Este prescribía medicamentos comúnmente usados en drogas y que habitualmente eran transportados hacia el norte de África para su mezcla con hachís, dando lugar a la elaboración de 'karcubi', conocida como la droga de los pobres.

Tras la detención del responsable de elaborar y vender estas recetas médicas, se localizó a su principal colaborador, encargado de distribuir las recetas mediante aplicaciones de mensajería. Además, se identificó a las llamadas 'mulas económicas', titulares de las cuentas bancarias donde se ingresaba el dinero obtenido de las ventas.

Paralelamente, se investigó a un vecino de Majadahonda (Madrid), que acumulaba grandes cantidades de medicamentos vendidos ilegalmente a través de redes sociales, afectando a numerosos usuarios finales. Las pesquisas concluyeron con un registro domiciliario en Majadahonda, donde la Guardia Civil incautó medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, así como material informático.

En total, las detenciones se han llevado a cabo en varias provincias, incluyendo Salamanca, junto a Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Santander, Valencia y Vizcaya.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil contó con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y del Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

Todas las diligencias, objetos incautados y detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Majadahonda.

