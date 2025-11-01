Las denuncias por beber en la calle, las drogas, la música alta y una navaja intervenida marcan la madrugada de este sábado en la capital La noche se ha saldado con hasta 10 denuncias interpuestas en un punto concreto de la ciudad

Elena Martín Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:44

La Policía Local de Salamanca ha llevado a cabo en la madrugada de este sábado diversas actuaciones relacionadas con el ruido, el consumo de alcohol y las drogas en distintos puntos de la ciudad.

La primera intervención se ha registrado a las 22:04 horas en el número 5 de la calle Meléndez, donde los agentes han realizado una medición positiva de ruido procedente de la música de un establecimiento hostelero, tras recibir quejas vecinales por las molestias ocasionadas.

Ya entrada la madrugada, a las 1:48 horas, un control preventivo en el Paseo de Canalejas detectaba a un conductor con resultado positivo en drogas. Apenas unos minutos después, en el mismo punto, los agentes intervenían sustancias estupefacientes y una navaja a dos personas.

A las 1:57 horas, en la calle Silvestre Sánchez Sierra, se procedía a denunciar a 10 personas por consumo de alcohol en la vía pública, en el marco de las actuaciones para prevenir el botellón en la capital.

Minutos más tarde, a las 2:10 horas, otra medición de ruido positiva se llevaba a cabo en un local hostelero de la calle Varillas, nuevamente por molestias derivadas de la música.

La última actuación de la noche se ha producido a las 5:07 horas en la Plaza de la Fuente, donde un conductor ha arrojado un resultado positivo en una prueba de alcoholemia, con una tasa superior a los 0,60 miligramos por litro de aire espirado, superando ampliamente el límite legal.