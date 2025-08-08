Extinguido el incendio declarado en la Mezquita de Córdoba El aviso era recibido por los servicios de emergencia pasadas las 21:00 horas de la noche de este viernes, 8 de agosto

La Gaceta y E. P. Córdoba Viernes, 8 de agosto 2025, 22:16 Comenta Compartir

Un incendio se ha declarado en la Mezquita de Córdoba en la tarde-noche de este viernes, 8 de agosto. Las llamas, según difundía en las primeras informaciones publicadas la Agencia EFE, se declaraban en una capilla situada en las naves de Almanzor, la cual se utiliza como almacén para la maquinaria empleada habitualmente en el templo, y se habían ido extendiendo con rapidez hasta las cubiertas.

El aviso era recibido por los servicios de emergencia pasadas las 21:00 horas y, hasta el lugar, se desplazaban rápidamente tres dotaciones de bomberos y la Policía Nacional.

Incendio en La Mezquita de Córdoba, ahora mismo. Esperemos que lo apaguen con prontitud 🙌🏻🫶🏻 pic.twitter.com/5luSYA7vff — V.Pulido (@vpuntopulido) August 8, 2025

Para garantizar la seguridad, todos los accesos a la misma eran cerrados.

Pasadas las 22:30 horas, el portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, confirmaba que el fuego «se ha originado en la capilla que está junto a la del Espiru Santo», donde había en ese momento una «máquina de limpieza y sillas». En cualquier caso, desde el Cabildo, aún están a la espera de que los técnicos «puedan dar más datos sobre el origen» del mismo, tras el cual se ha activado el plan de autoprotección.

Las llamas han sido extinguidas antes de las 23:00 horas.

Este incendio se convierte en el tercero registrado en la milenaria historia del monumento, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. De esta forma, hasta ahora, solo contaba con dos episodios anteriores documentados: el primero, en 1910, hace 115 años, y el segundo, en 2001.