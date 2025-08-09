Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del interior de la Mezquita de Córdoba, dañada por el fuego. E. P.

El deán de la Catedral apunta a un «daño muy pequeño» en la Mezquita a falta de informes técnicos tras el incendio de este viernes

La rápida actuación de técnicos, personal del Cabildo y bomberos evitó consecuencias peores

E. P.

Córdoba

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:14

El deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha afirmado este sábado que los daños provocados por el incendio declarado el viernes a las 21:00 horas en una de las capillas de la Mezquita-Catedral son «muy pequeños», limitados a unos 25 metros cuadrados, frente a la superficie total del monumento, de 23.000 metros.

En una comparecencia en el Patio de los Naranjos, junto al alcaldeJosé María Bellido y el obispo eméritoDemetrio Fernández, Nieva explicó que la zona afectada corresponde a una bóveda gótica de madera recientemente restaurada y que no forma parte de los elementos más antiguos del templo. Subrayó que otras estancias, como la capilla del Espíritu Santo o la de San Nicolás, no han sufrido daños, y que el templo es seguro para visitas y celebraciones.

El deán detalló que los desperfectos se limitan a algunas piezas escultóricas, pictóricas o retablísticas, con la caída de elementos como un cuadro del ático del retablo de la Encarnación. También señaló que el humo y el agua empleada en la extinción han provocado daños adicionales, cuya valoración económica se realizará más adelante por parte de arquitectos conservadores.

La rápida actuación de técnicos, personal del Cabildo y bomberos evitó la propagación del fuego. Nieva destacó que, siguiendo el ejemplo de Notre-Dame de París, en octubre se instalará un moderno sistema de extinción por agua nebulizada.

Sobre la rehabilitación, aseguró que el Cabildo está preparado para afrontar la contingencia, como ya hizo durante la pandemia, y que trabajará junto a las administraciones públicas bajo la legislación de patrimonio aplicable, en coordinación con la UNESCO.

El alcalde Bellido reiteró la disposición del Ayuntamiento a colaborar, especialmente en licencias y apoyo técnico, e insistió en la necesidad de un convenio entre todas las administraciones para coordinar tanto la financiación como los recursos especializados en la restauración.

