Cuatro puñaladas en Salesas y un tiroteo en la avenida de París. El historial de uno de los detenidos en Pizarrales por el crimen de La Cistérniga

R.A.S., uno de los detenidos en el salmantino barrio de Pizarrales por matar a tiros a un joven en la localidad vallisoletana de La Cistérniga, es un viejo conocido de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por su aterrador historial delictivo. Apodado ‘el Heavy’, en febrero de 2008, cuando tenía 27 años, protagonizó junto un tiroteo en la avenida de París después de mantener una discusión con otro hombre. El denunciante relató que se encontró con R.A.S. en la avenida París “por casualidad”. “Se bajó del coche y me dijo que le retirara la denuncia o me mataría. Después, me encañonó con una pistola y se oyeron dos disparos”, aseguró en el juicio. Uno de los disparos impactó sobre un Seat Toledo que en ese momento se encontraba estacionado en la avenida.

El juez dejó en libertad en aquel momento a R.A.S, que días después volvió a las andadas. A finales de febrero de 2008 fue detenido por asestar cuatro puñaladas a un hombre en el barrio salmantino de Salesas. El suceso se produjo en la madrugada del domingo 17 de febrero en la calle Arroyo de la Lastra. Una reyerta iniciada entre varias personas se saldó con un hombre herido por arma blanca. La víctima recibió dos puñaladas en el abdomen y dos en el tórax. Por este motivo fue detenido acusado de un homicidio en grado de tentativa.