Cuarto registro en la casa de ‘El Manitas’ cuando se cumplen dos semanas de la desaparición de Esther López

La Guardia Civil ha iniciado a primera hora de este miércoles un nuevo registro de la vivienda situada en la urbanización El Romeral de Traspinedo (Valladolid), perteneciente a R.C, de 48 años, detenido por su presunta implicación en la desaparición de Esther López de la Rosa, en paradero desconocido desde hace, ya hoy, dos semanas.

Agentes de la Benemérita han conducido, un día más y en un furgón sin indicativos del Cuerpo, al detenido desde los calabozos en la Comandancia de la Avenida de Soria, en Valladolid capital, a su vivienda en Traspinedo para que asista a la nueva inspección ocular de la zona.

Se trata de la cuarta jornada de trabajo del dispositivo de la Guardia Civil montado para investigar la desaparición de Esther López de la Rosa, de 35 años, a quien fue vista por última vez la noche del pasado 12 de enero en el entorno del restaurante ‘La Maña’, situado a unos cientos de metros de la vivienda del ahora detenido.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid acordó este martes mantener la situación de detención, durante 72 horas más, de R.C, que fue arrestado el pasado sábado, 22 de enero, por su presunta implicación en la desaparición de la joven.

Las actuaciones han sido declaradas secretas por la titular del referido juzgado, ante el cual el investigado se ha acogido a su derecho de no declarar durante una comparecencia de no más de diez minutos en la que el fiscal pidió mantener la situación de detención otras 72 horas, con la oposición abierta de su defensa, que entiende que “no hay elementos” para ello y que, además, mostró su malestar por el hecho de no haber sido informada de ningún dato de la investigación, situación que persiste.

R.C, de 48 años, vecino de la misma localidad donde reside la desaparecida, mantuvo en la mañana de este martes un encuentro con su abogada en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid, en la Avenida de Soria, donde, pese a su negativa a prestar declaración ante los agentes del Instituto Armado, sí había asegurado a la letrada que no está implicado en la desaparición forzosa de Esther.