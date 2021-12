Crimen del ‘Chispi’: Por qué ‘El Rafi’ lleva seis meses sin salir de la cárcel a pesar de tener la libertad provisional

De hecho, ‘El Vinas’ cumple actualmente una condena de once años y medio de prisión por intentar acabar con su vida con unas tijeras. Lo hizo porque ‘El Rafi’ se había negado a asumir la autoría del crimen de ‘El Chispi’ por el que tanto él como ‘El Pepón’ (su hijo ya fallecido y que fue uno de los presuntos pistoleros) se encontraban en la prisión vallisoletana de Villanubla.

Las fuentes consultadas por este diario no han podido aportar detalles acerca de los motivos del impago por parte de ‘El Rafi’, detalles que se desconocen y parecen ir más en la línea del temor a represalias que a la falta de liquidez para poder correr con el pago de una cantidad que no parece excesiva a cambio de la libertad hasta que haya sentencia.

Así lo informan fuentes del caso a LA GACETA que señalan que el joven aún no ha abonado los 5.000 euros que se le impusieron entonces como fianz a , de manera que continúa preso en Valladolid pese a haber tenido oportunidad de salir en todos estos meses.

El próximo 29 de enero se cumplirán dos años del crimen de ‘El Chispi’ en el barrio de El Tormes. Los tres acusados: C.M.S., ‘El Vinas’; R.B.G., su pareja sentimental conocida como ‘La Rocío’; y R.S.J., ‘El Rafi’, permanecen en prisión provisional. El Juzgado de Instrucción número Cuatro acogió ayer una audiencia preliminar en la que el fiscal y la acusación particular pidieron la prórroga de prisión para ‘El Vinas’ y ‘La Rocío’ -en el caso de ‘El Rafi’ todavía está a tiempo de pagar la fianza-. Por su parte las defensas se han negado a ello: en el caso de ‘El Vinas’ solicitan la libertad provisional por esta causa, aunque su salida de prisión no se haría efectiva porque cumple condena por el intento de homicidio de ‘El Rafi’; en el caso de ‘La Rocío, se pide la libertad provisional. En ambos casos se alega que ya llevan mucho tiempo en prisión sin sentencia y que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, principalmente. Por otro lado, todas las partes han solicitado la apertura del juicio oral, de manera que la causa pase a la Audiencia y los acusados puedan ser juzgados por los hechos.