Un conductor de patinete herido tras chocar con un coche en la glorieta de la UDS

El accidente se ha producido a eso de las 14.03 horas

La Gaceta

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:41

Un conductor de patinete herido tras chocar con un coche en la glorieta de la UDS. El accidente de tráfico se ha producido a eso de las 14:03 horas en la avenida de Portugal, 122, en la glorieta de la Unión Deportiva Salamanca, según informa el 112. Se ha producido una colisión entre un turismo y un patinete, en principio sin heridos.

Más tarde, la Policía Local, tras llegar al lugar, solicita asistencia para el conductor del patinete, que se queja de un golpe en la cabeza. El 112 procede a informar a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

