Condenado por saltarse la orden de alejamiento y presentarse en el portal de su vecino en Salamanca La Audiencia le condenó en 2022 tras inventarse una retorcida historia para incriminarle. Agredió a su vecino en junio de 2019 y luego denunció que había sido al revés

M. C. SALAMANCA Martes, 9 de diciembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El hombre que se inventó una retorcida historia tras reñir con su vecino, llegando a fingir lesiones para intentar sentarle en el banquillo y cobrar del seguro, ha vuelto a ser condenado, esta vez por acercarse a ese mismo vecino pese a tener prohibido por sentencia judicial acercarse a menos de 30 metros de él.

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha condenado a A.G.P. como autor de un delito de quebrantamiento de condena a quince meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros (4.500 euros), además del pago de las costas. Le absuelve, en cambio, de un segundo delito de quebrantamiento por el que también había sido acusado.

La nueva condena tiene su origen en la orden de alejamiento acordada por la Audiencia Provincial de Salamanca en octubre de 2022, cuando A.G.P. aceptó seis meses de prisión, 540 euros de multa y 3.000 euros de indemnización en concepto de daños morales por inventarse una retorcida historia tras una riña vecinal y mantenerla en el juicio para intentar que su vecino fuera condenado y obtener una indemnización. Aquella resolución, ya firme, le prohibía acercarse a menos de 30 metros del perjudicado, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encontrara, así como comunicarse con él por cualquier medio, medida que estuvo en vigor entre enero de 2023 y julio de 2024.

Pese a esa prohibición expresa, el 12 de abril de 2023, sobre las 12:05 horas, A.G.P. acudió al portal del edificio en el que reside el perjudicado, en la zona de La Platina, quebrantando así la medida de alejamiento que conocía perfectamente y de la que había sido advertido de las consecuencias en caso de incumplimiento.

La sentencia detalla también un segundo episodio, ocurrido el 16 de mayo de 2023, cuando el perjudicado se desplazó en moto a Villamayor y denunció que su vecino habría pasado varias veces con su coche, dando la vuelta en una glorieta y llegando a parar junto a su motocicleta. Sin embargo, el Juzgado entiende que ese segundo capítulo no ha quedado suficientemente probado, por lo que absuelve a A.G.P. de ese otro delito de quebrantamiento y declara de oficio las costas generadas.

A diferencia de la causa anterior, en la que se tuvo en cuenta un trastorno psíquico como atenuante, en esta ocasión el Juzgado subraya que no ha quedado acreditado que el acusado presentase una alteración que afectara a sus capacidades cognitivas o volitivas en el momento de los hechos.

Sí recoge, en cambio, que A.G.P. percibe una pensión por incapacidad absoluta de 1.200 euros mensuales, dato que aparece en el relato judicial pero que no evita la condena por haber ignorado la orden de alejamiento respecto de su vecino.

Los hechos por los que fue condenado en 2022 se remontan a junio de 2019. A.G.P. denunció que su vecino le había increpado desde la piscina comunitaria y le había agredido con un objeto punzante cuando iba a casa de un amigo. Sin embargo, lo hizo sabiendo que era él quien había golpeado al otro, con el fin de eludir responsabilidades y obtener indemnización.

Para sostener su versión se provocó arañazos y dijo sufrir lumbalgia acudiendo al Hospital y al forense. En septiembre de 2020 mantuvo en juicio ese relato mendaz. El Juzgado lo condenó por un delito leve de lesiones y absolvió al otro varón.