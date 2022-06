Condenado por pegar a un policía que fue en su auxilio cuando le atizaban

“Sois unos perros, me han pegado y no me ayudáis, sois unos inútiles”. Con estas palabras se dirigió en noviembre del pasado año la víctima de una presunta agresión en un pub de la calle Gran Vía a los policías que acudieron en su auxilio. A su llegada al lugar indicado, los agentes se encontraron al requirente que incomprensiblemente reaccionó de forma violenta, les increpó, les faltó al respeto y acabó lanzando patadas y golpeando en el pecho a uno de los policías, motivo por el que fue detenido. El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogió ayer la conformidad entre las partes en la condena a imponer por los hechos al acusado, de iniciales A.C.G. y sin antecedentes penales, que aceptó un año de prisión por el delito de atentado a los agentes de la autoridad y un mes de multa a 6 euros diarios (180 euros) por un delito leve de maltrato de obra, informan a LA GACETA fuentes del caso. Conforme al acuerdo, el acusado pagará asimismo los 100 euros que le reclamaba el letrado de la acusación particular para uno de los policías en concepto de responsabilidad civil por los daños sufridos.

