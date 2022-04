Condenado por maltrato: “Es mía y cuando me case con ella no la van a volver a ver”

“Es mía, y cuando me case con ella no la van a volver a ver”. Estas fueron las palabras que, en reiteradas ocasiones y en tono jocoso, espetó el pasado año A.O.I. a los agentes de la Policía Nacional que acudieron en auxilio de su pareja sentimental, en Salamanca capital. El individuo, con múltiples antecedentes por violencia machista, presuntamente había retenido a la mujer en su domicilio y se la quería llevar a su ciudad natal, Murcia. Fue detenido por estos hechos y no llegó a ingresar en prisión provisional pese a ser catalogado entonces como un caso de máximo riesgo.

Según ha podido saber LA GACETA, este martes aceptó una condena de un año y seis meses de prisión: 9 meses por un delito de lesiones y 9 meses por otro de amenazas, ambos englobados en el ámbito de la violencia de género. Además se le ha privado la tenencia y porte de armas durante 2 años y 3 meses y se le han impuesto 5 años de alejamiento de la perjudicada.

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogió la conformidad entre las partes, con una ligera rebaja por parte de la fiscal, con la que el acusado se conformó reconociendo así la autoría de unos hechos que causaron gran alarma entre los salmantinos. Lo hizo a través de videoconferencia, desde la cárcel de Estremera (en la Comunidad de Madrid), donde permanece interno por otra causa.

Según informaron fuentes del caso en su momento, los hechos ocurrieron el 12 de junio de 2021, hacia las 15.30 horas. Patrullas de la Comisaría de Policía se dirigieron a un domicilio de la ciudad tras ser alertados de que una mujer estaba siendo retenida en la vivienda en contra de su voluntad.

A su llegada, se encontraron a la hermana de la mujer en el portal que les dijo que acababa de ser amenazada por el individuo para que dejara de intentar que su pareja dejara la relación con él. También les dijo que su hermana estaba retenida en el domicilio por el varón, que se la quería llevar a Murcia.

Cuando los policías entraron al piso, se encontraron con la víctima, que estaba muy nerviosa y que lloraba sin poder articular palabra. Presentaba una lesión en un ojo, así como golpes y moratones en los brazos, las piernas, la cara, por todo el cuerpo en general y al preguntarle cómo se los había hecho, ella misma les contestó que eran consecuencia de un accidente de tráfico que había sufrido días antes en la carretera de Alba, pero no pudo presentar el parte de lesiones, porque, según dijo, se lo había roto su pareja.

Al preguntarle a la mujer si solía sufrir agresiones por parte de su pareja, esta no contestó pero asintió con la cabeza. En el domicilio estaba también la hija de la mujer, que dijo a los policías que la situación de su madre era “desesperante”, ya que su pareja la sometía a un “control absoluto”.

Durante la intervención, según testigos presenciales, la actitud de la víctima era de miedo absoluto, casi no hablaba y sus gestos eran temerosos. Además, en un momento dado se quejó de un fuerte dolor en el pecho, por lo que se solicitó una ambulancia. Como consecuencia de todo ello, se llevaron detenido al individuo. Tras pasar a disposición judicial, este fue puesto en libertad provisional, pero con alejamiento de 300 metros de la víctima y prohibición de entrada en la localidad de donde procede la mujer y su familia.