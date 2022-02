Condenado a 2 años de cárcel, que no cumplirá por abusar sexualmente de su hijastra en Salamanca

El acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja sentimental cuando tenía trece años de edad y a la que había criado como si de una hija propia se tratara, O.R.A.G. -de origen sudamericano aunque con nacionalidad española-, aceptó este miércoles una condena de dos años de prisión por los hechos. Según informan fuentes del caso a LA GACETA, la Audiencia Provincial de Salamanca acogió desde última hora de la mañana y hasta entrada la tarde el acuerdo entre las partes, con el que el acusado se conformó y que comprende además cinco años de libertad vigilada y cinco años de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima.

La conformidad entre las partes ha sido posible previo pago por parte del acusado de la cantidad que se le solicitaba en concepto de indemnización a la perjudicada, 10.000 euros en total y el reconocimiento de los hechos de los que venía siendo acusado.

Además, al no superar la pena los dos años y carecer de antecedentes penales, no ingresará en prisión, eso sí no podrá delinquir en cinco años o ingresará automáticamente para cumplir esta pena.

Los hechos se remontan al año 2020, cuando la niña tenía 13 años. O.R.A.G. convivía con su compañera sentimental y la menor, hija de esta y de una relación anterior, desde que esta tenía 3 años, en un domicilio de la capital salmantina.

Así las cosas y prevaliéndose de la situación que le confería el mantener una relación sentimental desde 2009 con la madre de la menor y de que siempre había tratado a la pequeña como si fuera su propia hija, el individuo sometió a la menor a diversos actos de contenido sexual aprovechándose de su credibilidad y haciéndole creer que si le dejaba hacerlo “se vería más bonita”.

Entre otras cosas, la besó en los labios y también en sus partes íntimas, además de realizarle tocamientos y haciendo con sus palabras que también se los hiciera la niña a él.

Hasta que finalmente el día 3 de abril del año 2020, alrededor de las cuatro de la tarde, O.R.A.G. fue sorprendido por su pareja y madre de la menor mientras abusaba de esta.