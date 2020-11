¿Cómo lo hace y quién pone nombre a las operaciones policiales? ‘Albarroq’ o ‘Morok’ son algunos de ellos

‘Albarroq’, ‘Banese’, ‘Morok’... ¿Cómo y quién se encarga de poner nombre a las operaciones policiales? Son los miembros de la propia unidad, generalmente el jefe del grupo, los encargados de bautizar cada una de ellas. Una denominación que permanece de principio a fin de la investigación y en riguroso secreto desde el minuto número uno hasta que el dispositivo se da por finalizado, “hasta que se revienta la operación”, para garantizar el éxito de la misma.

“Sea la unidad que sea, el nombre lo deciden sus miembros o uno de ellos y siempre se intenta buscar alguna relación con el grupo investigado en sí, alguna coincidencia, aunque no hay un patrón concreto”, comentan a LA GACETA fuentes de la Guardia Civil, que señalan que esta conexión viene a veces del origen de los integrantes de la banda, como es el caso de la ‘Operación Morok’ iniciada tras el crimen de Beleña y cuya denominación proviene del lugar de las detenciones llevadas a cabo por los agentes, Ceuta; o la ‘Operación Albarroq’, que culminó con la reciente desarticulación de un grupo de ladrones de viviendas que actuaba en Salamanca, todos ellos de nacionalidad albanesa.

Cualquier pequeña variación o juego de palabras sirven para dar nombre a la intervención como es el caso de la ‘Operación Banese’, contra un grupo de violentos atracadores también albaneses y conocidos como la denominada ‘Babe band’ porque los integrantes de la trama se conocían desde pequeños.

“El abanico es amplísimo”, destacan las fuentes, que señalan que en otras ocasiones simplemente se traduce el objeto de la banda a otro idioma, como por ejemplo si se trata de ladrones de oro, se denominaría ‘Operación Golden’. O simplemente por el nombre o apodo del cabecilla o la actividad del grupo: “Hay un caso de una operación que se dio a conocer por el nombre de una serie de ladrones que empezaba ese mismo día..., la casuística es gigante”, destacan las fuentes.

Lo de poner nombre a cada operación es relativamente nuevo. “Hace quince o veinte años no se hacía -destacan las fuentes- porque no se contaba con los medios tecnológicos de ahora para guardar los datos”. Fue probablemente en el intento por una mayor coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil cuando se empezó a bautizar cada operación “para no duplicar esfuerzos al investigar al mismo grupo”.