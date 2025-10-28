Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital

Tiene 24 años y se queja de dolor en la cadera

Martes, 28 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Un hombre de 24 ha resultados herido tras chocar con su moto contra un coche en las inmediaciones de Villamayor. A las 13:02 horas en la avenida Río Tormes le llega al 112 un aviso informando de una colisión entre un turismo y una moto. Según indica el alertante, ha resultado herido el motorista, un varón de 24 años que se queja de la cadera. Se avisa a la policía local de Villamayor, a tráfico de Salamanca y a Sacyl.

El herido estaba consciente y fue trasladado al Hospital con fuertes dolores

Imagen principal - Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital
Imagen secundaria 1 - Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital

Publicidad

Top 50
  1. 1 Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
  2. 2 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  3. 3 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  4. 4 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  5. 5 Más de 2.300 viviendas nuevas sin vender en Salamanca y la cifra va en aumento
  6. 6 «Nos han engañado muchas veces»
  7. 7 El curioso caso del pueblo de Salamanca con cuatro ediles del PSOE y un alcalde del PP
  8. 8 Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
  9. 9 El rincón en el que el Tormes es tan furioso e indómito que su fuerza dibuja una espectacular playa fluvial
  10. 10 Suben los casos de bullying y piden que sea delito en menores de 14 años: «Te pego hoy que mañana ya no puedo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital

Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital