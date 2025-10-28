Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital Tiene 24 años y se queja de dolor en la cadera

Martes, 28 de octubre 2025, 13:53 | Actualizado 14:40h.

Un hombre de 24 ha resultados herido tras chocar con su moto contra un coche en las inmediaciones de Villamayor. A las 13:02 horas en la avenida Río Tormes le llega al 112 un aviso informando de una colisión entre un turismo y una moto. Según indica el alertante, ha resultado herido el motorista, un varón de 24 años que se queja de la cadera. Se avisa a la policía local de Villamayor, a tráfico de Salamanca y a Sacyl.

El herido estaba consciente y fue trasladado al Hospital con fuertes dolores