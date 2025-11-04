Cocaína, persecuciones y un intento de atropello a los policías: 'Jachi', 'Chaqui', 'Pompe' y 'Bore', se sientan en el banquillo La Audiencia verá este mes el procedimiento contra ocho acusados de formar un grupo criminal dedicado al tráfico de droga en Béjar. La operación, una de las mayores contra el menudeo en la comarca, destapó una red familiar con varios puntos de venta

La Audiencia Provincial de Salamanca verá el próximo 19 de noviembre el procedimiento seguido contra siete varones y dos mujeres, todos ellos excepto uno con antecedentes, entre ellos la mayoría por conducción sin permiso. La Fiscalía les acusa de integrar una red dedicada al tráfico de cocaína en la comarca de Béjar y de atentar contra agentes de la autoridad durante una arriesgada intervención policial. La Fiscalía les atribuye delitos de tráfico de drogas, atentado y pertenencia a grupo criminal, con penas que superan hasta los seis años de prisión y multas de hasta 10.000 euros.

El proceso se dirige contra I.J.J. ('Jachi'), su pareja S.R.P., y otros seis acusados: J.E.J.R., I.J.R. ('Chaqui'), A.G.G., A.J.J., E.S.S., J.M.M.A. ('Pompe') y B.J.G.P. ('Bore'). Todos ellos, según el Ministerio Público, actuaban de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento ilícito, organizando un sistema estable de venta de cocaína a pequeña escala en Béjar, con distintos domicilios como puntos de distribución.

Las investigaciones, desarrolladas por la Policía Nacional a lo largo de los años 2021 y 2022, permitieron localizar varios pisos que servían como puntos de venta y almacenamiento. En el domicilio de 'Jachi' y S.R.P., situado en la calle Libertad, los agentes encontraron útiles para el consumo y manipulación de droga -balanzas, papel de aluminio, cuchillos con restos de cocaína- además de más de 2.000 euros en billetes fraccionados.

Otros registros se llevaron a cabo en la calle Olleros de Béjar y en la calle Enrique Fraile de Candelario, en las que se hallaron distintas cantidades de cocaína y cannabis, así como dinero procedente, según la Fiscalía, del tráfico de estupefacientes. La operación permitió además incautar varios envoltorios listos para la venta, con un valor en el mercado ilícito superior a los 3.000 euros.

El episodio más violento del caso se produjo en abril de 2022, cuando varios de los acusados fueron interceptados por la Policía Nacional al intentar trasladar droga desde Salamanca a Béjar. Durante el control, el conductor 'Pompe' trató de escapar y embistió a los agentes, que se vieron obligados a sacar sus armas reglamentarias para detener el vehículo. En el registro posterior, 'Bore' escondía un envoltorio con cocaína en la zona genital, que terminó metiendo en su boca y escupiendo al suelo mientras forcejeaba con los policías, causando lesiones a uno de ellos.

La Fiscalía considera acreditado que los acusados colaboraban entre sí en una actividad de tráfico continuado de drogas y que sus domicilios funcionaban como puntos de venta abiertos a terceros. Por ello, solicita para 'Jachi' una pena de seis años y seis meses de prisión y multa de 8.000 euros; para el resto, cinco años y nueve meses de cárcel y multas de 10.000 euros; y para 'Pompe' y 'Bore', además, penas por atentado y lesiones, que elevan en cuatro años y dos años, respectivamente las penas.

