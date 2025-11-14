Cocaína, hachís y dinero ocultos en la zona anal: los funcionarios de Topas frustran cuatro intentos de 'contrabando' en el penal en apenas 24 horas La unidad canina fue clave para detectar los alijos tras permisos y en comunicaciones. ACAIP-UGT denuncia la falta de medios y una plantilla «diezmada» en un penal cada vez más tensionado

M. C. SALAMANCA Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:03 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

Los funcionarios del centro penitenciario de Topas han conseguido frustrar en apenas 24 horas cuatro intentos de introducción de drogas y objetos prohibidos, protagonizados tanto por internos que regresaban de permiso como por una comunicante que acudía a visitar a un recluso.

Según informan fuentes penitenciarias a LA GACETA, la unidad canina del centro ha sido determinante en las intervenciones, todas ellas realizadas en el departamento de ingresos y en el módulo de comunicaciones, en la jornada de este jueves. En el primero de los casos, el perro de la Unidad Canina marcó a un interno que volvía de un permiso. Tras varios minutos de conversación con los funcionarios, el recluso terminó entregando voluntariamente varios envoltorios con 14, 8, 16 y 17,1 gramos de cocaína, que portaba ocultos en la zona anal. También llevaba un cable de cargador y dos tarjetas SIM, material igualmente prohibido en el centro.

En un segundo caso, el mismo equipo canino detectó a otro interno que trataba de introducir 25 euros escondidos del mismo modo, un dinero cuya entrada no está permitida y que fue intervenido tras la entrega voluntaria del recluso.

Poco después, otro interno que regresaba igualmente de un permiso fue trasladado a una exploración radiológica hospitalaria ante sospechas fundadas de que pudiera intentar introducir sustancias. A su vuelta, el perro volvió a marcarlo, esta vez por las zapatillas. En el cacheo se le localizaron diversos envoltorios: uno con 2,58 gramos de lo que parece ser heroína, otro con 1,35 gramos de cocaína y cinco más con hachís, con un peso total de 10,19 gramos. Todo quedó inmediatamente incautado.

La cuarta intervención llegó por la tarde, esta vez en el departamento de comunicaciones. El perro detector marcó a una mujer que acudía a visitar a un interno. Tras informarle del protocolo, la comunicante accedió voluntariamente a entregar un envoltorio con 10,50 gramos de hachís, igualmente ocultos en la zona anal. Su comunicación quedó suspendida de inmediato.

Desde ACAIP-UGT destacan que las actuaciones fueron «impecables» y que el éxito de las incautaciones se debe al trabajo coordinado del personal del centro, especialmente de la unidad canina, «uno de los pocos recursos efectivos con los que contamos». No obstante, el sindicato insiste en que el problema de fondo continúa: «Los funcionarios desarrollan un trabajo de enorme riesgo sin herramientas modernas para la detección de sustancias y objetos prohibidos. Lo que ocurre no es nuevo; es lo que llevamos denunciando años».

Estas intervenciones se producen en un penal marcado por un aumento de la conflictividad, del número de internos y de la presión diaria sobre los trabajadores. Aun así, subrayan desde el sindicato, «los compañeros siguen demostrando una profesionalidad intachable».