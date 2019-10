Choca con otro coche en San José con una tasa de alcohol seis veces superior a la permitida

Un conductor salmantino ha sido interceptado después de circular al volante por las calles de la ciudad cuando excedía en más de seis veces la tasa de alcoholemia permitida. En concreto, el infractor fue detenido ya en su domicilio después de haber colisionado contra otro coche en el barrio de San José. En la prueba de alcoholemia que le fue efectuada por los agentes arrojó 1,56 mg/l de alcohol en aire espirado en la primera medición y 1,58 mg/l en la segunda, una de las tasas más elevadas detectadas en la ciudad y en el resto de la provincia. Los hechos ocurrieron el jueves y el conductor ha aceptado ya una condena de tres meses de prisión y un año y ocho meses de retirada del permiso de conducir.

Según ha podido saber LA GACETA, el accidente tuvo lugar este jueves, día 26. Alrededor de las 15.30 horas, se registró un choque entre dos vehículos en la confluencia de la avenida Hilario Goyenechea con la calle Maestro Jiménez, en el barrio de San José.

Uno de los vehículos se encontraba parado en un semáforo en rojo cuando el otro conductor, el infractor, le dio por detrás. Al parecer fue un impacto mínimo, de manera que tras el mismo, los dos conductores se marcharon del lugar sin esperar siquiera a la llegada de los agentes de la Policía Local.

Gracias a que un testigo había cogido la matrícula, los efectivos policiales localizaron al conductor que había provocado el siniestro, de iniciales J.D.V., que se encontraba al parecer ya en su domicilio.

En las pruebas que le fueron practicadas, el conductor arrojó resultados positivos en las pruebas de alcohol: 1,56 mg/l de alcohol en aire espirado y 1,58 mg/l, cuando el máximo legal permitido es 0,25 mg/l.

Así las cosas, los agentes le denunciaron como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

J.D.V., de avanzada edad y con antecedentes penales aunque ya cancelados, aceptó este domingo su autoría y la petición del representante de la Fiscalía de Salamanca, de manera que se ha beneficiado de la rebaja en un tercio de la condena, que ha quedado finalmente en tres meses de prisión y un año y ocho meses de retirada del permiso de conducir.

No ingresará en prisión. Pese a la condena de prisión, el conductor no llegará a ingresar en la cárcel, al haberle sido ya suspendida esta pena con la condición de que no vuelva a delinquir durante los próximos dos años.