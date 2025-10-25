Un camión de la limpieza arrasa con bolardos y causa daños en una fachada de la calle Arco con Padilleros El vehículo perdió el control de madrugada y provocó importantes destrozos que alarmaron a vecinos y comerciantes.

M. C. SALAMANA Sábado, 25 de octubre 2025, 16:31

Un camión del servicio de limpieza municipal provocó en la madrugada de este sábado un aparatoso accidente en la calle Arco con la calle Padilleros, en pleno centro de Salamanca, al perder el control e impactar contra varios elementos urbanos. El accidente, del que se tuvo conocimiento a las 01:47 horas, se zanjó con importantes daños materiales, aunque sin heridos.

El vehículo derribó varios bolardos y causó daños en una fachada y en la luna de un establecimiento, lo que generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona, algunos de los cuales se despertaron por el estruendo. Pese a su aparatosidad no ha habido que lamentar ningún herido.

Hasta el lugar acudieron patrullas de la Policía Local para asegurar la zona y coordinar la retirada de los restos y la limpieza de la vía. La calle permaneció parcialmente cortada durante las labores de revisión y reparación de los daños.