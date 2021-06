Cambio de opinión de los testigos del caso de “El Grillo”: ahora nadie lo vio disparar

Todos ellos en su primera declaración, al inicio de la investigación de los hechos, señalaron directamente a ‘El Grillo’ como la persona que el 9 de julio de 2020 abrió fuego desde su balcón contra los miembros de un clan familiar rival en Béjar. Algunos incluso dijeron que “tiró a matar”.

Sin embargo en el juicio celebrado este martes la historia ha sido otra. La media docena de testigos que han sido citados a declarar en la Audiencia Provincial con motivo de la segunda sesión del juicio por estos hechos dijeron no saber quién efectuó los disparos. “Yo no le vi”, “Podía haber sido él o cualquier otro vecino”, o “Dije eso porque me había hecho mucho daño” fueron algunas de las frases alegadas.

A pesar de que los declarantes son miembros de la familia enfrentada al acusado, los testimonios han cambiado de forma repentina, en una maniobra de arrepentimiento de lo declarado tras la detención de ‘El Grillo’.