Imagen de los Bomberos en la calle Palominos. LAYA

Los Bomberos intervienen para sofocar el fuego de un contenedor en la calle Palominos

Se desconocen las causas que han motivado el incidente

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:03

Los Bomberos de Salamanca se han visto obligados a intervenir este lunes para evitar que fuera a más el fuego de un contenedor ubicado en la calle Palominos, cerca de la Rúa.

Los propios servicios de extinción de incendios recibieron el aviso a las 20.15 horas y al lugar se movilizó una dotación que, tras más de media hora intervención, logró extinguir el fuego. Por el momento se desconocen las causas.

Los Bomberos intervienen para sofocar el fuego de un contenedor en la calle Palominos