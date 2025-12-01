Los Bomberos intervienen para sofocar el fuego de un contenedor en la calle Palominos Se desconocen las causas que han motivado el incidente

Los Bomberos de Salamanca se han visto obligados a intervenir este lunes para evitar que fuera a más el fuego de un contenedor ubicado en la calle Palominos, cerca de la Rúa.

Los propios servicios de extinción de incendios recibieron el aviso a las 20.15 horas y al lugar se movilizó una dotación que, tras más de media hora intervención, logró extinguir el fuego. Por el momento se desconocen las causas.