Un balance negro: 15 muertos en las carreteras salmantinas desde enero

El accidente en la calle Calzada de Medina de Salamanca de este sábado se trata del decimocuarto siniestro mortal y la decimoquinta fallecida en las carreteras de la provincia desde enero, siete de ellas en el mes de agosto, el más trágico del año. En el último fin de semana del verano y en plena Operación Retorno, la provincia acumuló cifras que golpearon de lleno a familias enteras y tiñeron de luto la estadística.

Uno de los siniestros más graves tuvo lugar el martes, 26 de agosto, en Beleña, cuando un hombre, de 50 años, de origen marroquí, perdió la vida tras precipitarse con su coche desde un puente de la A-66 a la carretera N-630. Su mujer, que viajaba con él y sus tres hijos de 5, 10 y 13 años, resultaron heridos. La mujer de 31 años falleció finalmente el jueves, 28 de agosto, en la UCI del Hospital de Salamanca.

La lista de tragedias es larga. El año comenzó el 22 de enero con la muerte de un septuagenario atropellado en el paseo de la Estación, número 52, en el cruce con el Túnel de la Televisión. En mayo se encadenaron dos muertes en pocos días: un varón valenciano de 49 años, participante en una concentración motera, falleció el día 11 tras ser atropellado cuando caminaba por la carretera SA-605; y el 23 de ese mismo mes, otro conductor de nacionalidad portuguesa perdió la vida en el vuelco de una furgoneta en Mozárbez, en la A-66.

Junio también se cobró una víctima muy joven, un chico de 19 años murió el día 19 al chocar su coche contra un camión en la subida al puerto de Vallejera, en el término municipal de Sorihuela, también en la A-66. Apenas un mes después, el 11 de julio, un hombre de 82 años fue atropellado por un autobús urbano en la Gran Vía con la Cuesta de Sancti-Spíritus, a la altura del número 30, falleciendo días después en el Hospital de Salamanca. Y el 21 de ese mes, otro motorista, de 27 años, murió tras una salida de vía en un camino de tierra en Pitiegua. Pero agosto fue el mes más trágico. Recién iniciado, en apenas 72 horas, tres mujeres de 32, 45 y 71 fallecieron en Guijuelo y Sancti-Spíritus-el 1 y 2 de agosto-, a lo que se sumaron nuevos siniestros en La Cabeza de Béjar el 3 de agosto cuando murió un hombre de 54 años en una salida de vía en el kilómetro 1 de la carretera DSA-170.

Días más tarde, el día 26, ocurrió el accidente de Beleña citado anteriormente. Asimismo, el 29 de agosto falleció una mujer de 78 años, que fue atropellada el 12 de agosto por un turismo en el cruce de la calle Chinarral con la calle Alfonso XIII, en Guijuelo, tras 16 días ingresada en el Hospital de Salamanca.

El 13 de octubre, un hombre de 54 años perdió la vida de madrugada en un accidente en el término municipal de Carrascal de Barregas. El siniestro tuvo lugar pasadas las 3:00 horas, cuando el camión que conducía salió de la vía por el margen derecho de la A-62 -a la altura del kilómetro 252, sentido Portugal- y terminó volcado sobre la vía férrea Salamanca-Portugal. Una sucesión de tragedias que sitúa a Salamanca en cifras alarmantes de tráfico con un verano especialmente negro.