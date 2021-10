“Ayuda, mi mujer no abre la puerta, podría haberle pasado algo”. La falsa alarma de un salmantino bebido moviliza a bomberos y Policía de madrugada

Bomberos y Policía han tenido que desplazarse a altas horas de la madrugada de este domingo hasta la calle Barqueros del salmantino barrio de Chamberí tras recibir el aviso de un hombre que pedía ayuda porque su mujer no le abría la puerta de casa y podría haberle pasado algo.

El 112 alertó alrededor de las 5 de la madrugada del incidente a los servicios de emergencia y Policía y Bomberos se trasladaron al lugar.

Al llegar, los agentes desplazados advirtieron que el hombre se encontraba ebrio y que no sabía muy bien lo que decía y no sabía siquiera si la casa a la que se refería era la suya o no.

Según las fuentes consultadas, el alertante decía a veces que estaba casado y otras que no. Frente a ello, los agentes comprobaron que estaba separado.