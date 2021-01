Atraco a punta de navaja en una panadería de la avenida de Italia

La Policía Nacional investiga el atraco registrado la tarde de este martes en una panadería de la avenida de Italia. El asaltante, que se cubría con gorro y bufanda, accedió al establecimiento poco antes del toque de queda, llamó al timbre y con una navaja de grandes dimensiones amenazó al propietario del negocio, tras lo que quitó la mampara de protección con motivo del COVID-19, y tiró la máquina registradora al suelo, huyendo a la carrera a continuación con el cajón de la misma y todo el dinero que había en su interior.

“Ha sido visto y no visto”, ha relatado el propio afectado a LA GACETA, Luis González, que reconoce haber pasado algo de miedo con motivo del asalto, principalmente por las dimensiones de la navaja, de hecho, señala: “Según me amenazó con la navaja, me tiré para atrás un poco”.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las siete de la tarde. Según detalla el propietario de la panadería La Casa del Pan III, en la transitada avenida, se encontraba en ese momento con un amigo en un pequeño obrador que hay en las instalaciones cuando de repente sonó el timbre.

Al abrir, un individuo cogió la mampara de protección anti-COVID, la tiró al suelo y a continuación le amenazó : “Dame la caja, dame la caja”, asegura que le dijo.

Ante las amenazas del individuo, el propietario de la panadería se tiró para atrás, “porque era una navaja grande”, puntualiza, y el atracador tiró la máquina registradora al suelo, de manera que la reventó y acto seguido se cogió el cajón y huyó del lugar.

“Ha sido visto y no visto”, señala a este diario Luis González. El asaltante iba tapado, solo se le veían los ojos, cubierto con gorro y bufanda y probablemente también con mascarilla.

En total, según estima el afectado, han sido alrededor de 400 euros el dinero sustraído por el asaltante.

Después de los hechos, la víctima llamó a los servicios de emergencia y, hasta el lugar indicado, a la altura del número 26 de la avenida de Italia, se trasladaron efectivos policiales.