Imagen de una ambulancia.

Atienden a una mujer tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un gimnasio de Rodríguez Fabrés

La persona se desvaneció mientras hacía deporte

Salamanca

Martes, 9 de diciembre 2025, 21:09

Una mujer de 55 años de edad ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios este martes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras hacía deporte en un gimnasio de la citada calle.

El 112 recibió el aviso a las 19.58 horas y hasta el lugar se desplazaron los propios servicios de emergencias y agentes de la Policía Local tras conocer que la mujer se había desvanecido en un primer momento.

