Así vivía Joaquina, la mujer que apareció muerta en Villamayor

Joaquina vivía sola y murió sola. Durante meses nadie la echó en falta. Su cadáver apareció este lunes en su apartamento de la calle Traviesa de Villamayor, donde se había instalado hace ya quince años. Aunque al parecer nadie lo sabía, tenía la mala costumbre de acumular objetos, desperdicios y bolsas de basura en su domicilio, lo que se conoce como síndrome de Diógenes. Pero en su casa y en el rellano también tenía muchas plantas, le encantaban. A ello se unió el frío, lo que pudo mitigar el hedor tras su fallecimiento. Por eso a nadie le extrañó el olor ni tampoco la echaron en falta durante todo este tiempo, circunstancias a las que se añadió la pandemia y el confinamiento. Joaquina tenía 74 años y apenas tenía contacto con sus vecinos, ni siquiera con su hermano, único familiar del que se tiene conocimiento.

Los Bomberos de Villares de la Reina recibieron una llamada a las 13.46 horas del lunes para abrir la puerta de su casa, en el número 28. Una joven de la localidad se puso en contacto con el Ayuntamiento de Villamayor este viernes. Se había acordado de ella y preguntó si le había pasado algo.

Sin embargo, nadie sabía nada de ella desde pasado el verano de 2020, no había renovado la prestación social y en su casa no se había movido desde junio el contador de agua. Así que tras confirmar que tampoco había visitado al médico, ni se había pasado por la farmacia, se dio aviso al 112.

A su llegada, los bomberos tuvieron que romper la cerradura de la puerta para que los agentes de la Guardia Civil pudieran acceder a la vivienda. Cuando entraron, se encontraron con el macabro y a la vez trágico hallazgo. Joaquina estaba muerta, su cadáver apareció en el suelo y tumbado boca abajo, rodeado de enseres y bolsas de basura.

Una médico del centro de salud de Villares de la Reina se trasladó hasta el domicilio y allí mismo certificó su fallecimiento. No había indicio alguno de criminalidad. Además, Joaquina había sufrido al parecer varios amagos de infarto en los últimos años. Así que no había necesidad de autopsia porque estaba claro que su muerte se había debido a causas naturales.

Tras la certificación médica, los siguientes en llegar fueron los operarios de los servicios funerarios. Acudieron hasta el domicilio y recogieron el cuerpo sin vida de Joaquina. Su tarea no fue fácil, tuvieron que sortear los desperdicios que por todos lados invadían la vivienda, hasta poder coger el cuerpo, estaba ya momificado.

A su llegada a las instalaciones fúnebres de Tejares, el cadáver se introdujo en una cámara frigorífica de conservación y congelación. Allí permanecerá hasta que alguien se haga cargo, aunque todos los gastos serán cubiertos por el seguro de decesos que pese a todo y sorprendentemente tenía.

El despliegue de emergencias en la calle Traviesa -hasta el lugar acudieron Bomberos, Guardia Civil y Policía Local- provocó la alarma entre los vecinos que pronto se fueron enterando de lo sucedido.

No daban crédito. Durante todo este tiempo, unos pensaron que se había ido con su hijo. La relación de Joaquina con sus vecinos era mínima hasta el punto de que desconocían que no tenía más familiar que un hermano con el que no se llevaba. Otros pensaban que estaba en una residencia. El caso es que ninguno la había visto desde después del verano de 2020. Y tampoco nadie la había echado en falta porque a nadie le extrañó no verla, teniendo en cuenta los meses de frío invierno y confinamiento.

Confirman fuentes municipales que se le había ofrecido ayuda a domicilio, pero probablemente por desconfianza, ella la rechazó.

“Ha sido una sorpresa para todos cuando al entrar vimos la situación en la que vivía esta mujer, con la cantidad de basura que había en su casa”, comenta al respecto Daniel Velasco, primer teniente de alcalde del municipio.

“Es una pena lo que ha ocurrido y más teniendo en cuenta que durante la pandemia y el confinamiento, el Ayuntamiento de Villamayor puso sistemas a través del grupo de voluntarios para ayudar a cualquier persona que lo necesitase”, añade y hace un llamamiento a la población “para que cuando se sepa que hay personas que viven solas y que pueden tener alga dificultad, lo pongan en conocimiento del Ayuntamiento. Que no duden en llamar para poder hacer un seguimiento y ayudarlas”.

“Estas cosas son las que tienen que hacer reaccionar a las administraciones, porque muchas veces no nos enteramos, si no nos lo dice nadie, no llegamos. Necesitamos que la gente nos avise de situaciones de este tipo para ponerles solución antes de que sea tarde”, manifiesta Velasco.