Archivada la causa por el fuego que arrasó cuatro casas de San Esteban

La Audiencia Provincial de Salamanca ha archivado la causa penal abierta por un presunto delito de imprudencia grave contra el dueño de una casa de San Esteban de la Sierra que en marzo de 2020 resultó arrasada por un fuego que afectó a otras tres colindantes.

El tribunal, que deja, no obstante, abierta la puerta a la vía civil, señala que, aunque hay indicios de que el investigado encendió la chimenea francesa de su casa para calentarla, fue la antigüedad de las viviendas colindantes y su estructura de madera lo que propició que el fuego se propagara de manera inmediata a pesar de una actuación diligente, de manera que no se pudieron evitar los numerosos daños (incluso una persona herida durante la extinción).

Por ello, precisa, “el que la vivienda llevase cerrada cinco meses no es dato suficiente para atribuir una conducta imprudente de la entidad exigida por el tipo penal investigado, pues puede concluirse que si durante esos meses no se ha encendido la chimenea, no hay causa para sospechar que puede estar sucio el tubo de salida o atascado”.