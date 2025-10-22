Un año y medio de cárcel y 5.000 euros de multa por cultivar 'maría' en su casa de Santiago de la Puebla Los Juzgados de Colón han acogido el acuerdo entre las partes, con el que el acusado se ha mostrado conforme

M. C. SALAMANCA Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:34

El vecino de Santiago de la Puebla que cultivaba en su casa una plantación de marihuana ha aceptado el acuerdo alcanzado este miércoles entre las partes por los hechos y ha sido condenado a un año y seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 5.000 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses en caso de impago. El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha acogido el acuerdo.

Sobre las 10:00 horas del 18 de octubre de 2023 se llevó a cabo un registro en el domicilio del varón, L.J.S.V., tras haber tenido conocimiento de que se hallaban en posesión de sustancias prohibidas. Durante la inspección se intervinieron más de dos kilos de cogollos de marihuana, entre otras sustancias, cuyo precio alcanzaría en el mercado ilícito cerca de 5.000 euros, además de otros efectos relacionados como una balanza de precisión o unas tijeras para podar.