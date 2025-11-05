Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un vehículo de la Guardia Civil entra en el Cuartel de Alba. ARCHIVO

Una anciana de 88 años, en el banquillo por amenazar de muerte a su hijo con dos grandes cuchillos de cocina en el domicilio familiar

La Fiscalía la acusa de un delito de amenazas domésticas y le pide 11 meses de prisión y alejamiento de la víctima, de 49 años. El conflicto entre ambos se originó por disputas en torno a la vivienda que ambos compartían, en la comarca de Alba

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:00

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca verá este miércoles el procedimiento seguido contra una anciana de 88 años, acusada de amenazar de muerte a su hijo con dos cuchillos de cocina en el transcurso de una violenta discusión familiar. La Fiscalía le solicita una pena de 11 meses de prisión por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia doméstica, así como una orden de alejamiento de 150 metros y prohibición de comunicación respecto de su hijo.

Los hechos se remontan al 26 de abril de 2023, cuando la Guardia Civil fue requerida por el 112 tras recibir el aviso de un vecino que alertaba de una pelea entre madre e hijo en una vivienda familiar de la comarca de Alba. Según informan fuentes del caso a LA GACETA, al llegar los agentes a la vivienda encontraron a la mujer muy alterada y empuñando dos cuchillos de cocina de grandes dimensiones, con los que amenazaba a su hijo, de 49 años, al grito de que lo mataría si no abandonaba la casa.

La intervención de la Guardia Civil evitó que la disputa fuera a más. Los agentes consiguieron que la anciana dejara las armas y que las guardara en un cajón. Pese a los intentos de mediación, la mujer mantuvo su actitud hostil y repitió las amenazas de muerte delante de los agentes, por lo que fue detenida y trasladada al acuartelamiento de Alba de Tormes.

Durante su estancia en dependencias policiales, la detenida reiteró en tono desafiante que, cuando regresara a casa, mataría a su hijo con un cuchillo, según las fuentes consultadas. En el momento de su detención, se encontraba visiblemente alterada, aunque colaboró en todo momento con los agentes. Debido a su avanzada edad, fue examinada por un facultativo antes de pasar a disposición judicial.

El conflicto familiar venía al parecer de largo. Madre e hijo convivían en la misma vivienda y mantenían una relación marcada por las disputas derivadas del uso del inmueble. La mujer consideraba que el piso era de su propiedad y exigía que su hijo lo abandonara, mientras que su hijo alegaba que existía un contrato de arrendamiento que le permitía seguir residiendo allí. En los meses previos ya se habían producido otros avisos al 062.

Incluso, según los antecedentes recogidos por los agentes, la anciana había llegado meses antes a advertir públicamente que mataría a su hijo con un cuchillo cuando regresara a casa, un anuncio que finalmente estuvo a punto de llevar a cabo el día de los hechos.

La Guardia Civil informó entonces al CEAS de Alba de Tormes para tratar de mediar en el conflicto familiar, aunque las desavenencias persistieron. Aquella noche, tras la nueva amenaza y la intervención policial, la mujer fue detenida para evitar un desenlace más grave.

La acusada, R.G.D., carece de antecedentes penales, pero afronta ahora un proceso judicial por amenazas en el ámbito familiar, un delito que contempla penas de prisión y medidas de alejamiento.

