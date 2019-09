Ana Julia Quezada, mientras desenterraba a Gabriel: “Tranquila Ana, que no vas a ir a la cárcel”

Con posterioridad, el sargento primero ha recordado que Ana Julia Quezada mencionó a su expareja el mismo día 28 “diciendo que había terminado muy mal con él aunque matizó que no creía que tuviera nada que ver” y que en la tarde del día en que un perro del servicio cinológico inspeccionó su vehículo “llamó para decir que se habían encontrado con él y tenía una furgoneta blanca”.

En la tercera sesión de la vista oral celebrada este miércoles, han trasladado que cuando la procesada, conocedora que de dos vecinos habían afirmado el primer día haber visto una furgoneta blanca que no era del pueblo a la hora en la que desapareció Gabriel, comentó que su ex compañero sentimental tenía una y que “odiaba a los niños”, por lo que tuvieron que “invertir tiempo en descartarlo”.

El teniente de la Guardia Civil que instruyó la investigación sobre la desaparición del niño de ocho años Gabriel Cruz y el sargento primero jefe del Grupo de Homicidios y Desaparecidos han remarcado ante el tribunal de jurado cómo Ana Julia Quezada “intentó en todo momento dirigir” las pesquisas y cómo “desgastó y consumió tiempo y recursos” de los agentes creando un escenario para dirigir las sospechas hacia su ex pareja sentimental.

A preguntas de la acusación particular para intentar desmontar la versión que dio el martes apuntando a que puso la camiseta ahí para que la “atraparan”, el sargento primero ha indicado que le tomó declaración esa noche y que le pareció que “ella era consciente de que había metido la pata con ese paso y estaba muy nerviosa”.

A preguntas de la acusación particular sobre por qué no se detuvo a Ana Julia Quezada cuando observaron cómo desenterraba el día 11 de marzo el cuerpo de Gabriel de la finca de Rodalquilar, ha asegurado que “teníamos que saber si había alguna persona más vinculada a esa muerte” y que no sabían qué “iba a hacer con el cuerpo”. “La dejamos actuar hasta que ya vimos que se dirigía a su casa vacía y la detuvimos cuando desacreditamos cualquier participación de un tercero”.

En este punto ha revelado un extremo de las grabaciones realizadas en el interior de su coche gracias al micrófono con GPS instalado bajo autorización judicial en su interior que no había trascendido en el sumario hasta ahora. Según ha especificado, al margen de las expresiones ya conocidas y de que entra y sale varias veces “sacudiéndose las manos de tierra”, se dijo a sí misma: “Tranquila Ana, que no vas a ir a la cárcel”.

La acusaciones han formulado preguntas encaminadas, asimismo, a descartar la idea de suicidio que la procesada reveló por primera vez en sala y han precisado que se hallaron en su bolso “diez o 12 comprimidos de relajantes musculares” y a reforzar la idea de que intentó envenenar al niño con anterioridad. “Se intervino un ordenador con un acceso directo a un video en el que se hablaba de las diez plantas venenosas más potentes del mundo”, ha precisado el instructor de la investigación.