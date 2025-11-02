Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada La Policía Local de Salamanca ha levantado varias actas en distintos puntos de la capital

Elena Martín Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:49

En la madrugada de este domingo, 2 de noviembre, la Policía Local de Salamanca ha llevado a cabo varias intervenciones en distintos puntos de la ciudad relacionadas con las molestias por ruidos y el consumo de sustancias estupefacientes.

A las 1:43 horas, los agentes se desplazaban hasta la Plaza de San Boal, donde unos vecinos denunciaban ruidos y molestias procedentes de un establecimiento hostelero. Tras comprobar los hechos, se levantaba acta por incumplimiento de la normativa de ruidos.

Poco después, a las 2:44 horas, en la Gran Vía, se producía un decomiso de sustancias estupefacientes, ante el que se formulaba la correspondiente denuncia para la persona implicada.

La madrugada concluía con otra intervención a las 5:39 horas en la calle Zamora, donde un vecino denunciaba unos ruidos molestos procedentes de un local. Una vez in situ, los agentes localizaban el origen del problema en una fiesta organizada dentro de un establecimiento dedicado a la venta de gominolas, levantándose un acta por molestias.