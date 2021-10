Altercado en una discoteca de Béjar: un hombre amenaza presuntamente con una pistola a varios jóvenes

Béjar ha registrado este martes un desagradable altercado que se ha saldado sin detenidos ni heridos, pero que ha dejado con el susto en el cuerpo a sus protagonistas. El escenario ha sido una discoteca de la calle Gerona de la ciudad textil en torno a las 3:00 horas. Según han asegurado testigos presenciales, un hombre ha esgrimido presuntamente una pistola y ha comenzado a amenazar a algunos jóvenes que se encontraban en el local. Además, la mujer que acompañaba al portador del arma ha agredido a varias jóvenes que también estaban en el lugar.

Los testigos del altercado dieron aviso a la Policía Municipal de Béjar. A su llegada al lugar de los hechos, los agentes no localizaron el arma. Además no se interpusieron denuncias por las agresiones, por lo que no se practicó ninguna detención.