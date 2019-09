Alerta en el centro de Salamanca. Un hombre que asegura ser cura ha logrado estafar a al menos tres personas mayores pequeñas cantidades de dinero pidiéndolas ayuda para viajar a Calvarrasa de Abajo, localidad donde el hombre dice tener que ir por una urgencia.

Según ha podido saber este diario por una de las víctimas, de 75 años de edad, los tres casos se han producido en el centro de la ciudad, concretamente en las inmediaciones de la avenida de Mirat. Tal y como comenta esta afectada, a ella el estafador le sorprendió en la plaza de Gabriel y Galán. “Yo iba con mi marido y nos paró un señor muy bien vestido que nos dijo que era un cura de una iglesia del centro a la que casualmente vamos nosotros”, cuenta. “¿No me conocen?”, les dijo. La mujer, aunque no le sonaba el rostro de nada, escuchó la rocambolesca historia que el supuesto sacerdote les contó. Les dijo que iba herido, que tenía una costilla rota porque había sufrido una caída y que tenía que ir a Calvarrasa de Abajo, a casa de un hermano. “No sé por qué pero yo saqué 5 euros y se los di. Fue entonces cuando me dijo que por la hora que era en autobús ya no podía ir y que iba a necesitar más para un taxi...”, relata la afectada. Finalmente la víctima, intentando hacer una obra de buena fe, le dio 20 euros, una cantidad que para el falso cura no fue suficiente. “Con esto tengo para ir pero no para volver... A ver qué hago yo si no está mi hermano en casa...”, le espetó.

Finalmente el matrimonio zanjó la conversación y nada más irse el hombre con los 20 euros se dieron cuenta de lo ocurrido. “Nos acaban de estafar”, dice la víctima que pensaron.

Como ella, otras dos personas mayores han sido estafadas por este mismo individuo, aunque en todos los casos la cuantía estafada no supera los 30 euros.

Aunque las víctimas no han querido interponer denuncia al tratarse de pocas cantidades de dinero, la Policía Nacional recomienda acudir a Comisaría para informar de lo ocurrido y así poder investigar los hechos.