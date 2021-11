Accidente de Galisancho: la Audiencia condena a seis años de prisión al conductor que causó el accidente mortal

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia en la causa seguida por el siniestro registrado en el mes de junio de 2019 en el término de Galisancho, uno de los accidentes de tráfico más graves que se recuerdan en la provincia y en el que perdieron la vida cuatro jóvenes de Alba de Tormes. El alto tribunal declara culpable al conductor, A.J.L., y le impone una condena de seis años de prisión. Se trata de la primera condena en España que aplica la reforma del Código Penal que agrava las penas por una imprudencia de tráfico, tal y como había solicitado el fiscal jefe, Juan José Pereña Muñoz, que ha llevado el caso desde el principio.

La sentencia, de más de 90 páginas, recoge prácticamente la tesis de la Fiscalía, pero en su fallo rebaja en un grado la condena, de manera que los ochos años que solicitaba se ven reducidos a seis años. Lo hace atendiendo a que bajo su criterio no puede considerarse el número de víctimas -4- un número muy elevado, tal y como consideraba el fiscal atendiendo a que en el coche iban seis ocupantes y solo dos – el conductor y el copiloto sobrevivieron-. El alto tribunal salmantino eleva además la indemnización solicitada para los familiares de las víctimas.

“No pretendemos una sentencia ejemplar, pretendemos una sentencia justa porque el daño causado es enorme y se ha hecho de una manera que raya el dolo eventual. Esto un día u otro tenía que pasar, conducía bebido, drogado, con exceso de carga del vehículo... en palabras del taxista que fue testigo del accidente, ‘se la iba a pegar’ y así ha ocurrido”, manifestó el fiscal, todo un especialista en materia de seguridad vial, en sus informes finales. Aseguró asimismo que se trata de un caso gravísimo, en el que el conductor ha hecho gala de una total inconsciencia provocando un accidente cuando conducía borracho y drogado y como consecuencia del que el resultado es gravísimo: cuatro muertos, la práctica totalidad de los ocupantes del coche. Se trata, aseguró, del primer caso en España en que se ha pedido, por la reforma del Código Penal, una pena tan alta por una imprudencia de tráfico, como finalmente ha resultado.

Por su parte, el acusado, al que en el pueblo conocen como ‘Pecho’, se dirigió a las familias para pedirles perdón en su alegato final: “Aunque no se me crea, les pido perdón a las familias porque en ningún momento he querido que pasara nada. Aunque piensen que no, he perdido a mis amigos y no puedo volver al pueblo donde he crecido. Acepto lo que se me imponga”.