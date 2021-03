Accidente de Galisancho: el conductor insiste en que no cometió delito y pide la absolución

El procedimiento abierto por el accidente mortal de Galisancho, uno de los más graves que se recuerdan en la historia de la provincia y en el que murieron cuatro jóvenes de Alba de Tormes, ya ha llegado a la Audiencia Provincial. Una vez finalizada la fase de instrucción y calificados los hechos por todas las partes, el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Salamanca remitió este jueves la causa, que consta de 708 páginas, al alto tribunal salmantino. Mientras que la Fiscalía pide casi la pena máxima para el conductor del vehículo, la defensa pide su absolución porque, pese a las pruebas, asegura que “no existe delito alguno” porque “no había bebido ni consumido drogas” y “no circulaba a velocidad excesiva ni negligente”, señala.

Tal y como adelantó este diario, el fiscal acusa al conductor del vehículo, A.J.L., de siete delitos: un delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas y alcohol, un delito de conducción temeraria, un delito de lesiones por imprudencia grave y cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave.

Le pide una condena de 8 años de prisión -casi la máxima que contempla la ley (9 años)-, 11 años sin conducir , y un total de 305.0000 euros en números redondos en concepto de indemnización a los familiares de las víctimas, siendo responsable directa la compañía aseguradora Mapfre y subsidiaria la propietaria del vehículo y madre del acusado.

Por su parte, según ha podido saber LA GACETA, la defensa de A.J.L. solicita su libre absolución. Comienza su escrito de calificación provisional “denunciando” que en este caso concurren “varios motivos de nulidad”.

En primer lugar, por la vulneración de los derechos fundamentales respecto a la toma de muestras tanto de sangre como de orina a su cliente, “ya que se realizó sin mandamiento judicial previo alguno y sin su conocimiento ni autorización”. Señala por tanto que la toma de muestras no se ha tomado con todas las garantías, habiéndose “invadido la esfera privada” de su cliente “sin su consentimiento ni autorización judicial”.

En segundo lugar, en el procedimiento “no existe garantía de identidad, integridad y autenticidad de los restos analizados”. Es decir, a criterio de la defensa, no hay seguridad de que “la sangre y orina que se analiza sea la de A.J.L. y que ésta no sea de otro sujeto o que no haya sufrido contaminación”. Estas “deficiencias” en la cadena de custodia “despiertan dudas razonables, que hace que se deba prescindir de esa prueba”.

Conforme a ello, la defensa niega los hechos que se imputan a su cliente por el fiscal y las acusaciones particulares. No es cierto que A.J.L. el 21 de julio de 2019, a eso de las 7.20 horas por la carretera de Santa Inés a Galisancho, condujese bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas y es que es más, destaca, “no había bebido ni consumido drogas”.

Del mismo modo, prosigue, “no circulaba a velocidad excesiva, ni era esta negligente o desatendida cumpliendo la diligencia debida ya que no iba a velocidad excesiva ni con una conducción temeraria o contraria a las normas”.

“Lo que ocurrió fue un accidente de circulación en el que, desgraciadamente, resultaron cuatro víctimas mortales y una con lesiones, pero tan lamentable resultado no es por sí suficiente para concluir que el conductor es responsable criminalmente de ello”, explica.

Así las cosas, “no existiendo delito alguno, no cabe hablar de autoría, ni de responsabilidad penal por parte de A.J.L.”, conforme a los cual “procede imponer la libre absolución de mi representado, debiéndose dictar sentencia absolviendo al mismo de todos los pedimentos del Ministerio Público, así como de las acusaciones particulares”, concluye la defensa.