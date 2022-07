Accidente de Galisancho donde murieron cuatro jóvenes: El TSJ confirma la sentencia en todos sus extremos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia y pena de seis años de prisión que dictó la Audiencia Provincial de Salamanca en la causa seguida por el siniestro registrado en el mes de junio de 2019 en el término de Galisancho, uno de los accidentes de tráfico más graves que se recuerdan en la provincia y en el que perdieron la vida cuatro jóvenes de Alba de Tormes. El alto tribunal declara culpable al conductor, A.J.L., y le impone una condena de seis años de prisión.

La aseguradora presentó un recurso de apelación contra dicha sentencia pero el máximo organismo judicial de la Comunidad ha confirmado la sentencia dictada por el alto tribunal salmantino

Recordar que el acusado, al que en el pueblo conocen como ‘Pecho’, se dirigió en el juicio a las familias para pedirles perdón en su alegato final: “Aunque no se me crea, les pido perdón a las familias porque en ningún momento he querido que pasara nada. Aunque piensen que no, he perdido a mis amigos y no puedo volver al pueblo donde he crecido. Acepto lo que se me imponga”.