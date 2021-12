Absuelven a una estudiante de pagar el alquiler por la llegada de la covid

Un juez de Salamanca ha dado la razón a una estudiante a la que su casero le exigía el pago de los tres meses de alquiler que la joven dejó de pagar por la llegada de la covid. La chica salió del piso de manera repentina en marzo de 2020 por la declaración del estado de alarma y regresó a su casa, en la provincia de León. Pese a abonar una parte proporcional de esos meses, el arrendador interpuso una demanda contra ella y ahora la sentencia le da la razón. La joven no tendrá que pagar los 864,34 euros que le pedía en total ya que el magistrado entiende que la pandemia es un acontecimiento “extraordinario e imprevisible” que altera la principal base del contrato: el alquiler de una habitación para formarse en Salamanca, pues se suspendieron las clases.

En concreto, en la sentencia se recoge que la joven alquiló una de las habitaciones de la vivienda del demandante para estudiar en Salamanca. Sin embargo, el 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma, por lo que se suspendieron las clases y ello hizo que la joven abandonara el piso, pues el único fin que tuvo a la hora de arrendar esa propiedad era estudiar. Sin embargo, el casero entendía que le debía el dinero correspondiente a tres meses de mensualidad (200 euros al mes) y la parte proporcional de consumos de agua, electricidad y limpieza, así como la pintura de la habitación y los desperfectos en un armario empotrado.

Sin embargo el juez entiende que el estado de alarma y la pandemia afectó a las necesidades de uso del piso de la estudiante y alega a la doctrina rebus sic stantibus, que “permite modificar o extinguir un contrato cuando por circunstancias sobrevenidas y extraordinarias, imprevisibles, se alteran las que se tuvieron en cuenta a la hora de firmar el contrato”. Y el magistrado considera que la covid sin duda lo es y alteró la principal base del contrato: la necesidad de uso de una habitación.

Además, explica que no es imprescindible que ello se notifique, es decir, que esta doctrina no exige que se desista y se comunique fehacientemente el desistimiento del contrato. “Lo que ha hecho la joven es adecuado y justo”, afirma, alegando a que además la joven abonó en julio de 2020 la mitad de esas rentas.

En cuanto a los gastos de luz que le reclama de marzo a junio, el magistrado relata que al estar el piso ocupado por otros compañeros la cuantía no puede determinarse de forma concreta, sino aproximada, entendiendo en base a las facturas presentadas que “con el pago de 120 euros es suficiente”. Sin embargo estima que de dicha cuantía hay que restar la fianza de 200 euros aportada inicialmente por la joven, por lo que el gasto de los recibos quedarían satisfechos.

En lo que al arreglo del armario respecta, la sentencia dice que aunque la joven conservó las llaves del piso hasta verano, no hay prueba de que ella causara ese desperfecto. Finalmente, sobre los gastos de pintura y limpieza dice que, “salvo casos de suciedad manifiesta” son gastos propios del arrendador. “No puede pretender un arrendador que el arrendatario levite, no toque las paredes y no manche”. Por todo ello la sentencia, contra la que no cabe recurso alguno y es firme, absuelve a la joven.